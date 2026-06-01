Mihai Popșoi: Moldova nu ia în considerare expulzarea ambasadorului Rusiei.

Declarația a fost făcută de viceprim-ministrul și ministrul de Externe, Mihai Popșoi, în cadrul unei emisiuni la un post de televiziune din Republica Moldova, informează logos-pres.md.

„Este evident că un astfel de pas dur va declanșa un răspuns simetric sau asimetric. Prin urmare, ar trebui să luăm în considerare complexitatea situației de securitate regională și să ne cântărim cu atenție acțiunile în consecință”, a subliniat Popșoi.

Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret de numire a lui Ozerov în funcția de ambasador la Chișinău la 10 septembrie 2024. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat anterior că intenționează să accepte în viitor scrisorile de acreditare ale ambasadorului rus Oleg Ozerov, dar deocamdată nu poate spune când se va întâmpla acest lucru.

Sandu a acceptat din nou în această săptămână scrisorile de acreditare ale ambasadorilor, însă Ozerov nu s-a aflat din nou pe lista invitaților, astfel încât jurnaliștii i-au cerut lui Popșoi să comenteze dacă acest lucru înseamnă că diplomatul ar putea fi declarat în curând persona non grata.