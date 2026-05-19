Meta concediază 8.000 de angajați, iar alți 7.000 vor fi „transferați” în domeniul dezvoltării IA.

Agenția citează o notă internă a companiei, transmite epravda.com.ua cu referire la bloomberg.com.

Este vorba despre măsuri care fac parte dintr-o reorganizare corporativă pe scară largă, ce include o reducere planificată a personalului.

Angajații vor fi transferați în unul dintre mai multe grupuri noi, concentrate pe produse legate de inteligența artificială.

Compania anunță că noua structură corporativă va prevedea echipe mai mici, ceea ce va face compania mai productivă.

Directorul general Mark Zuckerberg a făcut din inteligența artificială prioritatea principală a companiei de social media, redirecționând echipele și resursele pentru a lucra mai strâns cu această tehnologie în dezvoltare, se arată în publicație.

Încercarea de a îmbunătăți inteligența artificială a devenit centrală pentru produsele de consum ale Meta și viziunea corporativă a lui Zuckerberg.

Meta cheltuie sute de miliarde de dolari pe talente și infrastructură necesare pentru dezvoltarea modelelor lingvistice mari, care susțin funcționarea chatbot-urilor și a altor funcții pentru consumatori, parte a eforturilor de a concura cu rivali precum Google de la Alphabet Inc. și OpenAI.

„Meta încurajează, de asemenea, inginerii să folosească agenți AI pentru a ajuta la codare și alte sarcini, iar Zuckerberg dezvoltă chiar o versiune AI a sa pentru a interacționa cu angajații”, se menționează în publicație.

Meta a anunțat anterior angajații că va reduce 10% din personal, adică aproximativ 8.000 de persoane.

Compania urmărește să crească eficiența și să „compenseze” alte investiții în AI. Angajaților din America de Nord li s-a recomandat să lucreze de acasă.