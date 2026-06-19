Meloni a calificat drept minciună declarațiile lui Trump că ea „l-a implorat” pentru o fotografie împreună

Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, s-a arătat indignată de declarațiile președintelui SUA, Donald Trump, potrivit cărora ea ar fi implorat șeful Casei Albe pentru o fotografie comună la summitul Grupului celor Șapte.

Despre aceasta informează agenția ANSA, transmite „Europa Liberă”.

O reacție puternică din partea Giorgiei Meloni a stârnit interviul lui Trump pentru canalul italian „La7”. În acesta, el o întreabă pe jurnalistă despre prim-ministru, apoi povestește cum aceasta îl ruga să se fotografieze cu ea la summitul G7 de la Evian.

„Probabil că este bucuroasă că am vorbit cu ea. Nu a trebuit să vorbesc cu ea… Ea mă ruga să mă fotografiez cu ea! Își dorea atât de mult să se fotografieze cu mine. Eu nu aș fi făcut asta, dar mi-a fost milă de ea”, a afirmat președintele american.

Meloni a publicat pe rețelele sociale o declarație în care infirmă afirmațiile lui Trump. Liderul exprimă indignarea față de comentariile președintelui SUA și atitudinea acestuia față de aliați.

„Declarațiile lui Donald Trump sunt complet inventate. Sincer, sunt șocată. Nu știu de ce președintele Statelor Unite se comportă astfel cu aliații săi: în plus, nu este pentru prima dată”, a declarat Meloni într-un mesaj video.

Prim-ministrul și-a exprimat regretul că președintele american nu manifestă aceeași hotărâre față de dușmanii SUA.

„Pot spune doar că este dezamăgitor că el nu arată aceeași hotărâre față de dușmanii Occidentului și ai Statelor Unite, față de liderii cărora, dimpotrivă, se arată mult mai indulgent. Este un lucru pe care trebuie să-l țină minte: nici eu, nici Italia nu ne rugăm niciodată”, a subliniat Meloni.

Comentariile lui Trump la adresa lui Meloni au indignat și alți oficiali italieni. În legătură cu scandalul, șeful Ministerului de Externe al Italiei, Antonio Tajani, și-a anulat vizita în Statele Unite, programată pentru 21 și 22 iunie. Iar ministrul Apărării, Guido Crosetto, a numit acest lucru o nouă „greșeală” a lui Trump.

„Nu-mi pot imagina că Georgia Meloni ar ruga pe cineva să se fotografieze, nici măcar sub constrângere. Dar pot să-mi imaginez câte eforturi i-a costat să respingă ceea ce a spus Trump acum câteva săptămâni, în interesul Italiei, Europei și Occidentului. Și îmi pot imagina cât o va costa să nu comenteze, așa cum merită, această nouă greșeală a președintelui SUA”, a spus Crosetto.

Incidentul a devenit cunoscut după ce mass-media italiană a remarcat încălzirea relațiilor dintre liderii Italiei și SUA.

Primăvara aceasta, între Meloni și președintele SUA a izbucnit o polemică din cauza criticilor dure ale lui Trump la adresa apelurilor repetate ale Papei Leon al XIV-lea pentru pace în Orientul Mijlociu. Meloni a numit declarațiile liderului american inacceptabile.

Ulterior, Trump a acuzat-o de lipsă de curaj și a declarat că relațiile dintre ei nu mai sunt ca înainte.