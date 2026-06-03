Marea Britanie, zguduită de imagini cu moartea unui student: Tânărul rănit a fost încătușat de polițiști.

Imagini publicate de poliția britanică în ziua pronunțării sentinței ucigașului au stârnit un val de critici la adresa forțelor de ordine și o nouă dezbatere privind atitudinea poliției față de britanicii albi, informează rua.gr.

Potrivit BBC și altor mass-media britanice, Novak se întorcea acasă după o petrecere când a avut un conflict pe stradă cu un bărbat sikh. Conform anchetei, în timpul unei scurte altercații, acesta a scos un cuțit cu o lamă de aproximativ 21 de centimetri și i-a aplicat studentului o rană mortală.

Totuși, rezonanța publică nu a fost cauzată doar de crimă, ci și de acțiunile poliției după sosirea la locul incidentului.

În înregistrarea publicată se vede cum ofițerii discută mai întâi cu bărbatul sikh, care susține că el este victima. Ulterior, polițiștii se apropie de Novak, care zace pe jos.

Studentul repetă de mai multe ori: „Nu pot să respir” și încearcă să explice că a fost înjunghiat. În replică, unul dintre ofițeri spune: „Nu cred, prietene, că ai fost lovit”.