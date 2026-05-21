Kallas a comparat China cu cancerul și a stârnit furia Comisiei Europene.

„Aceasta nu reflectă poziția Comisiei Europene”, a declarat șefa serviciului de presă al CE, Paula Pinheiro, scrie Politico.

Potrivit unui oficial anonim familiarizat cu situația, cinci guverne naționale s-au plâns la Bruxelles de comentariile inacceptabile ale lui Kallas.

„Diplomaților nu li se permite să facă astfel de declarații. Există cuvinte prin care transmiți anumite semnale, dar nu poți numi o țară o boală”, a spus interlocutorul publicației.

În discursul său la conferința anuală din Estonia, șefa diplomației europene a afirmat că Europa „înțelege foarte clar diagnosticul bolii” când vine vorba despre China.

Kallas a enumerat elemente ale politicii economice, precum concurența neloială și dominația în sectoare critice — producția de baterii, chimicale, construcția navală și extracția materiilor prime.