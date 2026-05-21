theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rtvi.com logortvi
21 Mai 2026, 18:50
12 275
Copiază linkul
Link copiat

Kallas a comparat China cu cancerul și a stârnit furia Comisiei Europene

Kaja Kallas a comparat relațiile comerciale dintre China și Europa cu o tumoare canceroasă. Declarația reprezentantei UE pentru afaceri externe și politică de securitate a stârnit nemulțumirea conducerii Comisiei Europene (CE).

Kallas a comparat China cu cancerul și a stârnit furia Comisiei Europene.
Kallas a comparat China cu cancerul și a stârnit furia Comisiei Europene.

„Aceasta nu reflectă poziția Comisiei Europene”, a declarat șefa serviciului de presă al CE, Paula Pinheiro, scrie Politico.

Potrivit unui oficial anonim familiarizat cu situația, cinci guverne naționale s-au plâns la Bruxelles de comentariile inacceptabile ale lui Kallas.

„Diplomaților nu li se permite să facă astfel de declarații. Există cuvinte prin care transmiți anumite semnale, dar nu poți numi o țară o boală”, a spus interlocutorul publicației.

În discursul său la conferința anuală din Estonia, șefa diplomației europene a afirmat că Europa „înțelege foarte clar diagnosticul bolii” când vine vorba despre China.

Kallas a enumerat elemente ale politicii economice, precum concurența neloială și dominația în sectoare critice — producția de baterii, chimicale, construcția navală și extracția materiilor prime.

Sursă
rtvi.com logortvi
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici