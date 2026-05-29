În Bulgaria se construiește un nou drum: Va permite turiștilor să reducă cu o oră drumul spre Grecia.

Doar pe acest tronson șoferii vor putea economisi între 45 de minute și o oră în drum, informează libertatea.ro.

Cei mai avantajați vor fi turiștii care merg în nordul Greciei — pe insulele Thasos, Samothraki sau în orașul Kavala, adică cei care traversează Bulgaria în direcția punctului de trecere a frontierei Makaza.

Construcția tronsonului de 40,14 km între orașele Ruse și Byala a început miercurea trecută, a anunțat Ministerul Dezvoltării Regionale din Bulgaria.

În total, autostrada Ruse — Veliko Târnovo va avea o lungime de 132,84 km și va fi împărțită în trei tronsoane:

— Ruse - Byala (40,14 km),

— ocolitoarea orașului Byala (35,4 km, lucrările au început în 2023),

— Byala - Veliko Târnovo (57,2 km).

Când ar putea fi finalizată șoseaua în Bulgaria

Autostrada Ruse — Veliko Târnovo este un proiect important al rețelei rutiere europene. O parte din finanțare este asigurată de Uniunea Europeană în cadrul Programului de conectivitate a transporturilor, care prevede peste 524 milioane de euro.

Se așteaptă ca primele două tronsoane până la Byala să fie deschise circulației în anii 2028–2029.

Șoseaua rapidă completă până la Veliko Târnovo ar trebui să fie finalizată aproximativ în anul 2030.