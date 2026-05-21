Franța a „scufundat” Europa în energie electrică ieftină: Prețurile au devenit negative.

Vremea însorită a contribuit la majorarea producției de energie electrică, ceea ce a permis o creștere semnificativă a exportului către piețele vecine.

Într-un anumit moment, producția de energie solară în Franța a depășit 20 de gigawați. Potrivit previziunilor Bloomberg, în următoarele două zile producția de energie electrică va crește și mai mult, transmite unian.net.

Creșterea producției de energie solară, combinată cu o producție de aproape 40 de gigawați de la un mare parc de centrale nucleare din Franța, înseamnă că în sistemul energetic există un surplus semnificativ de energie electrică. În același timp, exportul către țările vecine, inclusiv Germania, Italia și Regatul Unit, este de aproximativ 15 gigawați.

Potrivit datelor Serviciului Național de Prognoză a Vremii Météo-France, un val de aer cald din Africa de Nord a favorizat condițiile însorite. Se așteaptă ca vremea călduroasă să se intensifice în săptămâna următoare: în acest weekend, temperatura în Paris va ajunge la 31 °C, iar în cea mai mare parte a sudului și vestului Franței – în jur de 30 °C.

Fluxul de energie solară a dus la scăderea prețurilor la energia electrică pe piața Epex Spot SE în a doua parte a zilei, până la aproximativ -8 euro pe megawat-oră. La licitația Epex pentru livrările de energie electrică de vineri, prețurile au fost sub zero timp de patru ore. În ultimele săptămâni, compania Electricité de France SA a continuat să exploateze reactoarele chiar și în condițiile scăderii prețurilor, urmând solicitările operatorului de a menține stabilitatea sistemului.