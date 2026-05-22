eurointegration.com.ua
22 Mai 2026, 19:45
Fostul prim-ministru al Franței și liderul partidului lui Macron a anunțat participarea la cursa prezidențială

Fostul prim-ministru al Franței și liderul partidului „Renașterea”, Gabriel Attal, a anunțat intenția de a candida la alegerile prezidențiale din 2027.

Alegerile prezidențiale din Franța, care sunt așteptate primăvara viitoare, vor marca încheierea unui mandat de aproape 10 ani al lui Emmanuel Macron, care nu poate candida pentru un al treilea mandat din cauza normelor constituționale, transmite eurointegration.com.ua.

Attal, care a condus guvernul în 2024 și este acum secretar general al partidului „Renaștere”, fondat de Macron, este numit „clonele” președintelui în exercițiu. În ciuda acestui fapt, ei s-au aflat în conflicte repetate de la dizolvarea Adunării Naționale, ceea ce a pus capăt scurtului mandat de prim-ministru al lui Attal.

Fostul premier și-a anunțat intenția de a candida la președinție în timpul unor dezbateri publice în piața rurală, pentru a-și provoca adversarii care îl critică pentru imaginea sa de politician „urban”.

„Ce este mai bun este încă înainte. O țară unită, împreună, în pace, o țară ca Franța încă trebuie să scrie cele mai bune pagini ale sale. Noi suntem țara viitorului... Tocmai pentru că iubesc profund Franța și poporul francez, am decis să candidez la funcția de președinte al Republicii”, a declarat Attal.

Sursă
eurointegration.com.ua
