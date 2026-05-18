Dubai a deschis prima plajă din lume „doar pentru femei”

După cum scrie The Independent, plaja închisă Al-Mamzar, situată în partea de nord-est a Emiratelor, s-a deschis la începutul acestei luni pentru locuitori și turiști în cadrul unui proiect mai amplu de reconstrucție a zonei Al-Mamzar, destinat extinderii plajelor și infrastructurii din Dubai, transmite unian.net.

Este echipată cu un gard care asigură intimitatea, reguli stricte de interzicere a fotografierii și „sisteme inteligente de monitorizare a securității”.

Publicația amintește că în mai multe locuri din EAU există deja zone de plajă doar pentru femei sau zile speciale dedicate femeilor. Totuși, noua plajă exclusiv pentru femei este prima care oferă acces non-stop.

Zona de plajă, cu o suprafață de 125.000 de metri pătrați, va fi deservită exclusiv de personal feminin, inclusiv paznici și salvamari.

De asemenea, va fi amenajată o zonă de joacă pentru copii, unde băieților li se va permite accesul doar până la vârsta de șase ani și însoțiți de mame.