theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
unian.net logounian
18 Mai 2026, 22:11
9 549
Copiază linkul
Link copiat

Dubai a deschis prima plajă din lume „doar pentru femei”

În Dubai a fost deschisă prima plajă privată din lume, deschisă non-stop, exclusiv pentru femei, unde lucrează doar personal feminin și este prevăzut un loc special pentru înotul nocturn.

Dubai a deschis prima plajă din lume „doar pentru femei”
Dubai a deschis prima plajă din lume „doar pentru femei”

După cum scrie The Independent, plaja închisă Al-Mamzar, situată în partea de nord-est a Emiratelor, s-a deschis la începutul acestei luni pentru locuitori și turiști în cadrul unui proiect mai amplu de reconstrucție a zonei Al-Mamzar, destinat extinderii plajelor și infrastructurii din Dubai, transmite unian.net.

Este echipată cu un gard care asigură intimitatea, reguli stricte de interzicere a fotografierii și „sisteme inteligente de monitorizare a securității”.

Publicația amintește că în mai multe locuri din EAU există deja zone de plajă doar pentru femei sau zile speciale dedicate femeilor. Totuși, noua plajă exclusiv pentru femei este prima care oferă acces non-stop.

Zona de plajă, cu o suprafață de 125.000 de metri pătrați, va fi deservită exclusiv de personal feminin, inclusiv paznici și salvamari.

De asemenea, va fi amenajată o zonă de joacă pentru copii, unde băieților li se va permite accesul doar până la vârsta de șase ani și însoțiți de mame.

Sursă
unian.net logounian
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici