Skystore: De la idee la 24.000 de tuburi produse la standarde europene Ⓟ

Skystore investește în tehnologii moderne, control riguros al calității și producție la standarde europene. Aflați cum sunt fabricate brandurile Splat, Biomed și White Star în fabrica sa din Bulgaria.

În fiecare zi, milioane de oameni își încep dimineața cu același ritual: periajul dinților. În spatele acestui gest simplu se află însă un proces complex de producție, testare și control al calității.

Pentru SKYSTORE, compania care dezvoltă brandurile SPLAT, Biomed și White Star, fiecare produs înseamnă tehnologie modernă, siguranță și atenție la nevoile consumatorilor.

Producție modernă în Bulgaria

Fabrica SKYSTORE este amplasată în Bulgaria și este dotată cu echipamente moderne, care permit producerea articolelor de îngrijire orală conform standardelor europene.

Un exemplu al capacităților tehnologice este mixerul industrial de 3 tone. Într-un singur ciclu, acesta poate prepara aproximativ 3,2 tone de produs finit, adică până la 24.000 de tuburi de pastă de dinți de 100 ml.

Aceste volume permit companiei să asigure un flux stabil de producție, să răspundă rapid cerințelor pieței și să ofere partenerilor comerciali siguranța unor livrări constante.

Calitatea, verificată la fiecare etapă

Controlul calității începe de la verificarea materiilor prime și continuă până la produsul finit. Tehnologiile moderne de amestecare contribuie la obținerea unei compoziții omogene și la menținerea caracteristicilor constante pentru fiecare lot.

Pentru consumatori, acest lucru înseamnă produse eficiente și sigure pentru rutina zilnică. Pentru retaileri, farmacii și distribuitori, înseamnă branduri stabile, cu potențial de rotație bună la raft.

Adaptare la cerințele consumatorilor

SKYSTORE urmărește constant tendințele internaționale din domeniul îngrijirii orale și adaptează produsele la așteptările actuale ale cumpărătorilor. SPLAT și Biomed răspund cererii pentru produse accesibile și eficiente, iar White Star dezvoltă direcția de îngrijire premium și inovatoare.

„Pentru noi, liderul de piață înseamnă înainte de toate responsabilitate. Fiecare dezvoltare, fiecare formulă nouă este creată cu gândul la sănătatea și confortul oamenilor. Recunoașterea și încrederea consumatorilor confirmă că drumul pe care l-am ales — cel al calității fără compromisuri și al perfecționării continue — este singurul corect”, afirmă Rostislav Harcenko, directorul SKYSTORE.

Prin investiții constante în tehnologie, control al calității și dezvoltarea portofoliului, SKYSTORE continuă să ofere produse fabricate conform standardelor europene. Mai multe detalii despre companie găsiți pe site-ul web, iar noutățile brandului SPLAT pot fi urmărite pe Instagram: SPLAT Moldova.