Local: Susținem producătorii locali. Împreună construim viitorul produselor autohtone Ⓟ

Atunci când alegem un produs local, alegem mult mai mult decât un simplu produs de pe raft.

Alegem oamenii care investesc zilnic muncă, experiență și suflet în ceea ce creează. Alegem afaceri de familie, mici producători, tradiții și produse de calitate născute aici, în Republica Moldova.

Din acest motiv, la începutul acestui an, rețeaua de magazine LOCAL a lansat proiectul Susținem Producătorul Local — o inițiativă care îi ajută pe producătorii moldoveni să crească, să devină mai vizibili și să își găsească propriul consumator.

Astăzi vedem deja primele rezultate ale acestui proiect. Pe rafturile magazinelor LOCAL au apărut noi producători locali din diferite regiuni ale țării. În spatele fiecărui brand se află o poveste, un parcurs și o dorință puternică de a crea produse de calitate pentru oameni.

Pentru unii, acesta este primul pas către retailul modern. Pentru alții, este oportunitatea de a trece la un nou nivel de dezvoltare. Pentru noi, este încă o confirmare că producția locală merită susținută și apreciată.

Credem că o economie puternică începe cu producători locali puternici. De aceea, Susținem Producătorul Local nu este doar un proiect, ci o inițiativă pe termen lung care unește producătorii și consumatorii în jurul unei idei comune: să alegem local, să susținem local și să dezvoltăm local.

În curând vom începe să vă prezentăm fiecare participant al proiectului. Vom spune poveștile lor, vom arăta procesele de producție și oamenii care stau în spatele produselor îndrăgite de consumatori.

Dacă produceți un produs de calitate și sunteți în căutarea unui partener de încredere pentru dezvoltarea afacerii dumneavoastră, ne vom bucura să vă cunoaștem.

Alăturați-vă proiectului Susținem Producătorul Local și creșteți împreună cu LOCAL.

📩 Înscrieți-vă chiar acum în proiect: www.mylocal.md

LOCAL. Susținem. Dezvoltăm. Creștem împreună.