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21 Iunie 2026, 12:30
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Plugaru: Reforma concediilor nu va afecta indemnizațiile și numărul zilelor de odihnă

Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, susține că modificările propuse la modul de calcul al concediului nu vor reduce numărul zilelor de odihnă și nici valoarea indemnizației de concediu.

Plugaru: Reforma concediilor nu va afecta indemnizațiile și numărul zilelor de odihnă.
Plugaru: Reforma concediilor nu va afecta indemnizațiile și numărul zilelor de odihnă.

Într-o declarație publică, oficiala a explicat că reforma vizează trecerea de la calcularea concediului în zile calendaristice la calcularea acestuia în zile lucrătoare, pentru a asigura un tratament echitabil pentru toți salariații. „Nimeni nu va pierde zilele de odihnă și nimeni nu va pierde banii de concediu. Se schimbă doar modalitatea de calcul”, a declarat ministra, transmite logos-pres.md.

Potrivit acesteia, în prezent, concediul minim prevăzut de Codul muncii este de 28 de zile calendaristice, ceea ce în practică echivalează cu aproximativ 20 de zile lucrătoare de odihnă. Începând cu 1 ianuarie 2027, concediul minim va fi stabilit la 22 de zile lucrătoare.

Natalia Plugaru a argumentat că sistemul actual poate crea inegalități între angajați, în funcție de modul în care zilele libere coincid cu perioada concediului. Noul mecanism este menit să ofere tuturor angajaților același număr de zile efective de odihnă.

Ministrul a precizat că mărimea indemnizației de concediu nu va scădea, iar toate zilele de concediu acumulate înainte de intrarea în vigoare a noilor reguli vor fi păstrate. În plus, vor fi păstrate concediile suplimentare acordate anumitor categorii de angajați.

Este vorba despre părinții care au doi sau mai mulți copii cu vârsta de până la 14 ani, părinții care îngrijesc copii cu dizabilități, precum și angajații care lucrează în condiții de muncă dăunătoare. „Absolut toate zilele de concediu acumulate până acum sunt păstrate”, a subliniat ministrul.

Modificările urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027.

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