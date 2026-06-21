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logos.press.md logologos
21 Iunie 2026, 12:00
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Populația continuă să retragă activ fonduri din conturile și depozitele proprii pentru nevoi personale

Potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM), volumul retragerilor de numerar din depozitele bancare în luna mai 2026 a depășit volumul încasărilor cu 412 milioane de lei.

Populația continuă să retragă activ fonduri din conturile și depozitele proprii pentru nevoi personale.
Populația continuă să retragă activ fonduri din conturile și depozitele proprii pentru nevoi personale.

Acest dezechilibru al fluxurilor de numerar continuă din lună în lună, crescând sau scăzând, transmite logos-pres.md.

De la începutul anului, BNM înregistrează o încetinire a ritmului de retragere a numerarului din casele băncilor în termeni anuali. Volumul retragerilor de numerar în mai a fost de 15.530 milioane lei, cu 272 milioane lei (-1,7%) mai puțin comparativ cu aceeași lună a anului precedent, potrivit datelor regulatorului.

Pentru comparație, în aprilie, eliberările nete au depășit intrările cu 776 de milioane de lei, în martie cu 275 de milioane de lei, iar în februarie — cu 1.028 de milioane de lei. Principala sursă de revenire a numerarului în casele băncilor rămâne comerțul cu amănuntul (vânzarea de bunuri de consum), care reprezintă peste 60% din totalul intrărilor de numerar.

În mai, veniturile din vânzarea bunurilor de consum au fost de 9.112 milioane lei (60,3% din suma totală), cu 216 milioane lei (+2,4%) mai mult decât în anul precedent.

Totuși, volumul total al returnărilor de numerar în luna raportată a scăzut, ajungând la 15.118 milioane lei, cu 43 milioane lei (-0,3%) mai puțin comparativ cu aceeași lună a anului precedent. În ciuda ieșirii nete de numerar în mai 2026, lichiditatea totală a sistemului bancar din Moldova rămâne la un nivel stabil, ridicat și sigur.

Cerințele de reglementare ale BNM sunt respectate de băncile comerciale cu un avans semnificativ, astfel încât retragerea numerarului de către cetățeni nu reprezintă o amenințare pentru stabilitatea acestora. Indicatorii actuali de lichiditate ai sectorului bancar depășesc minimul stabilit (20%) de mai mult de două ori.

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