Cinci persoane au murit și alte 25 au fost rănite într-un accident cu implicarea unui autocar turistic în Turcia.

Un autocar turistic a derapat de pe carosabil și s-a răsturnat în provincia Isparta, în vestul Turciei.

Cinci persoane au murit, iar alte 25 au fost rănite. Dintre răniți, patru sunt în stare gravă. Informația este comunicată de Haberler.

Autobuzul se întorcea din satul Bagıllı. Accidentul a avut loc în zona Gelendost, pe traseul Isparta — Konya. Șoferul a pierdut controlul volanului din cauza ploilor abundente. Persoanele rănite au fost transportate la spitale.