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rupor.md logorupor
21 Iunie 2026, 10:25
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Traficul rutier va fi suspendat pe mai multe străzi din Chișinău

Șoferii care astăzi vor circula prin centrul Chișinăului trebuie să țină cont de restricțiile temporare de circulație impuse din cauza desfășurării Marșului Pride.

Traficul rutier va fi suspendat pe mai multe străzi din Chișinău.
Traficul rutier va fi suspendat pe mai multe străzi din Chișinău.

Circulația va fi restricționată între orele 12:00 și 14:00. Restricțiile vor afecta strada București, pe tronsonul dintre străzile Ismail și Serghei Lazo, precum și strada Serghei Lazo, între străzile București și Mihail Kogălniceanu, transmite rupor.md.

Pe durata desfășurării evenimentului, polițiștii vor asigura dirijarea traficului și vor contribui la fluidizarea circulației în zonele cu restricții.

Autoritățile recomandă șoferilor să respecte indicațiile polițiștilor rutieri, să manifeste răbdare în trafic și, pe cât posibil, să utilizeze rute alternative pentru a evita zonele cu acces restricționat.

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