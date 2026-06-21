Gavriliță: Noua povară fiscală nu va depăși 200 de lei lunar pentru 80% dintre cetățeni.

Pentru majoritatea locuitorilor Moldovei, consecințele noii politici fiscale pentru anul 2027 vor fi limitate și nu vor depăși 200 de lei pe lună.

Despre aceasta a declarat ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, transmite infotag.md.

El a respins afirmațiile apărute în spațiul public potrivit cărora cheltuielile suplimentare ale familiilor ar putea ajunge între 10.000 și 20.000 de lei pe an, subliniind că „pentru cel puțin 80% dintre cetățeni impactul măsurilor propuse va fi semnificativ mai mic”.

Totodată, autoritățile intenționează să păstreze puterea de cumpărare a populației și să nu permită scăderea acesteia.

Ministrul a accentuat că unul dintre principalele obiective ale politicii fiscale este stimularea ocupării forței de muncă și susținerea cetățenilor care muncesc legal.

„Avem o tragedie națională, foarte puțină lume muncește. Dorim să încurajăm tocmai activitatea muncii. Măsurile de susținere trebuie să fie orientate către cei care muncesc cinstit”, a spus el.