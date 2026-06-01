China Day la Chișinău: Geely EX5 EM-i, în centrul atenției vizitatorilor Ⓟ

Sâmbăta trecută, Parcul „Ștefan cel Mare și Sfânt” a devenit principalul punct de atracție al vieții culturale din Capitală.

China Day 2026 a reunit mii de locuitori și oaspeți ai Chișinăului, îmbinând cultura, gastronomia, muzica și tehnologiile de ultimă generație în cadrul unui eveniment urban de amploare.

Vizitatorii au descoperit tradițiile Chinei prin preparatele specifice, ceremoniile ceaiului, arta caligrafiei, programul artistic și numeroasele zone interactive. Formatul evenimentului le-a oferit tuturor ocazia nu doar de a cunoaște cultura acestei țări, ci și de a descoperi ritmul Chinei contemporane și de a observa modul în care tradițiile milenare coexistă armonios cu inovația.

Principalul punct de atracție al expoziției tehnologice a fost GEELY EX5 EM-i Super Plug-in Hybrid — crossoverul numărul 1 la vânzările de automobile noi din Republica Moldova în ultimele luni.

Atmosfera expoziției și interesul deosebit manifestat de vizitatori față de model pot fi urmărite în materialul video realizat în cadrul evenimentului:

Astăzi, tot mai mulți cumpărători aleg un automobil în funcție de capacitatea acestuia de a face viața de zi cu zi a familiei mai simplă, mai sigură și mai avantajoasă din punct de vedere economic.

GEELY EX5 EM-i răspunde pe deplin acestor așteptări.

Eficiență care protejează bugetul familiei

Unul dintre cele mai importante avantaje ale modelului GEELY EX5 EM-i este noua generație a sistemului hibrid NordThor EM-i.

Acesta integrează un motor aspirat natural pe benzină cu un randament termic record de 46,5%, o transmisie inteligentă E-DHT 11 în 1 și un motor electric de 218 CP. Sistemul analizează permanent condițiile de rulare și selectează automat cel mai eficient mod de funcționare al grupului motopropulsor, asigurând un consum redus de energie și o deplasare lină în orice situație.

Nivelul tehnologic al modelului este confirmat și la nivel mondial: GEELY EX5 EM-i a fost inclus oficial în Cartea Recordurilor Guinness World Records drept cel mai eficient crossover plug-in hybrid din punct de vedere al consumului de combustibil.

Siguranță confirmată prin teste extreme

GEELY EX5 EM-i a obținut cele mai înalte calificative în cadrul programelor internaționale Euro NCAP și ANCAP, confirmând un nivel ridicat de protecție activă și pasivă.

Rezistența structurală a automobilului a fost demonstrată suplimentar printr-un test unic desfășurat în Franța, pe poligonul UTAC. Modelul a trecut cu succes un scenariu extrem de impact lateral dublu, care depășește cerințele actualelor standarde europene: după impactul cu o barieră deformabilă, automobilul a intrat ulterior, din inerție, în impact cu un stâlp rigid.

În urma testului, celula de siguranță a habitaclului și-a păstrat integritatea structurală, sistemele de protecție a ocupanților au funcționat cu precizie, iar portierele s-au deblocat automat, facilitând accesul echipelor de intervenție.

Nivelul ridicat de siguranță este completat de pachetul de sisteme electronice ADAS, care include frânare automată de urgență, asistent pentru menținerea benzii de circulație, sistem de monitorizare a unghiului mort, cruise control adaptiv inteligent și tehnologii moderne de prevenire a coliziunilor.

Confort gândit până la cel mai mic detaliu

Încă din versiunea de bază, automobilul oferă climatizare automată pe două zone, care permite fiecărui ocupant să își seteze temperatura preferată, sistem de camere panoramice 360°, ce facilitează considerabil manevrele și parcarea, precum și un ecran HD de 15,4 inci, compatibil cu Apple CarPlay și Android Auto, oferind acces rapid și intuitiv la principalele funcții ale vehiculului.

Versiunea FLAGSHIP adaugă un plafon panoramic cu trapă, afișaj head-up (HUD), ventilație pentru scaunele din față, funcție de memorare a poziției scaunului șoferului, iluminare ambientală multicoloră și sistemul audio premium Flyme Sound, echipat cu 16 difuzoare și subwoofer.

Acest nivel de echipare transformă atât deplasările zilnice prin oraș, cât și călătoriile lungi în familie într-o experiență confortabilă, în care fiecare detaliu este conceput pentru confortul șoferului și al tuturor pasagerilor.

În prezent, GEELY EX5 EM-i Super Plug-in Hybrid este disponibil în showroom-ul GEELY Moldova la următoarele prețuri:

PREMIUM — 24 880 USD

FLAGSHIP — 26 880 USD

Combinația dintre eficiența record, nivelul ridicat de siguranță, dotările moderne și cel mai avantajos preț transformă GEELY EX5 EM-i în cea mai atractivă ofertă din segmentul crossoverelor hibride de pe piața Republicii Moldova.