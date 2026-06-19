CapCap: De ce designerii nu mai aleg băi complet bej Ⓟ

Nuanțele neutre au fost mult timp considerate alegerea sigură pentru amenajarea băii. Bejul, albul sau griul se potrivesc ușor cu aproape orice stil și oferă un aspect ordonat și elegant. Totuși, există un „dar”.

Atunci când interiorul este lipsit complet de accente, spațiul poate arăta corect din punct de vedere estetic, dar fără personalitate. Rezultatul este o baie care pare frumoasă, însă nu transmite emoție și nu lasă o impresie memorabilă.

Din acest motiv, designerii aleg tot mai des să introducă culoare în amenajările moderne. Uneori este suficient un singur element pentru ca încăperea să treacă de la un spațiu pur funcțional la unul cu adevărat expresiv.

Aceasta este și filosofia brandului italian SIMAS, care transformă obiectele sanitare în elemente importante de design interior.

Colecțiile colorate SIMAS oferă posibilitatea de a depăși soluțiile clasice și de a crea băi cu mai mult caracter.

Nuanțele deschise adaugă senzația de prospețime și luminozitate.

Tonurile naturale și calde creează o atmosferă mai confortabilă și mai primitoare.

Culorile profunde și intense pot deveni punctul central al întregii amenajări.

Este un exemplu în care culoarea nu încarcă interiorul, ci îl completează și îi oferă identitate.

Un alt avantaj este că astfel de soluții nu trebuie căutate în cataloage și așteptate luni întregi. Colecțiile SIMAS sunt deja disponibile în showroom-ul CapCap, unde pot fi văzute în realitate și comparate direct pentru a găsi varianta potrivită fiecărui proiect.

Showroom CapCap: str. Bucovinei 7, Chișinău.

Mai multe detalii despre colecțiile SIMAS sunt disponibile pe site-ul CapCap.