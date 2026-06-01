Škoda Kamiq Black Edition a ajuns în Moldova: Motor 1.6 MPI, cutie automată AISIN și preț de la 18.900 € Ⓟ

Škoda Moldova lansează noul Kamiq Selection Black – versiunea care combină designul modern, echiparea generoasă și fiabilitatea recunoscută a mărcii într-un pachet extrem de atractiv pentru clienții din Republica Moldova.

Creat pentru cei care își doresc un crossover urban cu aspect premium, tehnologie modernă și costuri de exploatare echilibrate, Kamiq Selection Black oferă un nivel de echipare dificil de egalat în segmentul său, la un preț de start de doar 18.900 €.

De ce să alegi Škoda Kamiq Selection Black?

Noul Kamiq Selection Black este alegerea ideală pentru cei care caută un automobil versatil, potrivit atât pentru traficul urban, cât și pentru călătoriile în afara orașului.

Designul său este evidențiat de pachetul exclusiv Black Pack, care include grila radiatorului de culoare neagră, carcasele negre ale oglinzilor exterioare și jantele din aliaj cu design sportiv. Aceste detalii conferă modelului o prezență elegantă și dinamică, transformând Kamiq într-un automobil care atrage atenția din prima privire.

În același timp, dimensiunile compacte și poziția înaltă la volan oferă manevrabilitate excelentă în oraș și confort sporit în utilizarea de zi cu zi.

Motor 1.6 MPI și transmisie automată AISIN – combinația preferată de clienții din Moldova

Sub capotă, Kamiq Selection Black este echipat cu motorul pe benzină 1.6 MPI de 105 CP, apreciat pentru fiabilitatea sa și costurile reduse de întreținere.

Motorul este asociat cu transmisia automată AISIN cu 6 trepte, una dintre cele mai apreciate cutii automate clasice din industrie, oferind schimbări line de viteză și o experiență de condus confortabilă atât în oraș, cât și la drum lung.

Prin această combinație, Škoda răspunde perfect cerințelor clienților care își doresc simplitate, durabilitate și confort în exploatarea zilnică.

Echipare care depășește așteptările

Kamiq Selection Black vine cu o listă generoasă de dotări menite să transforme fiecare călătorie într-o experiență plăcută.

Printre principalele echipări se numără:

Faruri LED cu design modern și vizibilitate excelentă; Pachet exterior Black Pack; Jante din aliaj; Virtual Cockpit – bord digital comple & Sistem infotainment cu ecran de 10 inch; SmartLink wireless pentru Apple CarPlay și Android Auto; Volan încălzit & Scaune față încălzite; Cameră pentru marșarier & Senzori de parcare; Cruise Control; Climatizare automata etc.

Rezultatul este un automobil care oferă tehnologie modernă, confort și siguranță la un nivel superior segmentului său.

Mai multă valoare pentru fiecare kilometru

Škoda Kamiq Selection Black demonstrează că nu trebuie să faci compromisuri între design, confort și preț. Cu un aspect exclusiv, motorizare fiabilă, transmisie automată AISIN și un nivel ridicat de echipare, modelul reprezintă una dintre cele mai avantajoase oferte din categoria crossoverelor urbane.

Disponibil acum în showroom-urile Škoda Moldova, Kamiq Selection Black poate fi comandat cu prețuri începând de la doar 18.900 €.

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Telefon: +37322406220

Email: info@skoda.md

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