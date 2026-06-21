Dronele ucrainene au atacat Crimeea: Un incendiu a izbucnit în portul Kerci.

Dronele ucrainene au atacat peninsula Crimeea, anexată de Rusia. Despre aceasta a anunțat în noaptea de duminică, 21 iunie, pe Telegram „guvernatorul” Sevastopolului numit de Rusia, Mihail Razvojaev.

„La Sevastopol, armata respinge un atac al Forțelor Armate ale Ucrainei, fiind activate sistemele de apărare antiaeriană și grupurile mobile de foc, a scris el. Potrivit lui Razvojaev, patru drone au fost doborâte în zona Balaklava și la Capul Fiolent. Conform informațiilor preliminare, nimeni nu a fost rănit, a precizat acesta, adăugând că militarii continuă operațiunea de distrugere a dronelor inamice folosind diverse mijloace de combatere, inclusiv arme de calibru mic, transmite dw.com.

Traficul pe Podul Crimeii este blocat

Pe canalul de Telegram dedicat situației operative pe Podul Crimeii s-a anunțat că traficul auto pe pod a fost „temporar blocat”. Persoanele aflate pe pod și în zona de control au fost rugate să urmeze indicațiile angajaților securității transporturilor.

Canalele de Telegram: Este posibil un atac asupra terminalului din portul Kerci

Între timp, canalul de Telegram Supernova+ a raportat un incendiu la Kerci. Potrivit Exilenova+, focul a izbucnit în zona portului. Conform datelor preliminare, în zona industrială ardea „TES-Terminal” – un complex feroviar pentru transbordarea și depozitarea produselor petroliere și a gazului lichefiat. De asemenea, portul Caucaz ar fi fost afectat. Au fost înregistrate incendii în satul Kurortnoe, unde se află un obiect de apărare antiaeriană, precum și în zona Kerci – pe teritoriul unității militare nr. 98546, scria Exilenova+.

Anterior, în Crimeea anexată de Rusia, în urma unui atac masiv cu drone în noaptea de 20 iunie, au izbucnit numeroase incendii. Au ars Termocentrala Tavriiska, un depozit de petrol și gaze, stații de distribuție a gazului, precum și poduri și treceri, conform monitorizării OSINT a canalului „Vântul Crimeii”.