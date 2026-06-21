Zelenski i-a trimis lui Nawrocki Ordinul Vulturul Alb prin poștă.

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a anunțat că sâmbătă a trimis Ordinul Vulturul Alb președintelui Poloniei, Karol Nawrocki, care cu o zi înainte a decis să-i retragă această distincție liderului ucrainean.

Despre aceasta a anunțat Zelenski pe rețelele sale sociale, scrie eurointegration.com.ua.

Președintele a publicat o fotografie dintr-o filială „Nova Poșta”, în care se vede că distincția a fost trimisă la adresa cancelariei președintelui Poloniei. Ca destinatar este indicat Karol Nawrocki.

Potrivit lui Zelenski, cu o zi înainte președintele Poloniei a menționat că Ordinul Vulturul Alb nu este o distincție obișnuită.

„Este un simbol al celei mai înalte încrederi a Republicii Polone. Reprezintă o legătură specială cu statul polonez și o recunoștință deosebită a poporului. Un astfel de simbol cere nu doar merite, ci și respect pentru valorile care constituie fundamentul comunității noastre. Astfel, dacă se consideră că acest simbol special poate rămâne la Ecaterina a II-a, Benito Mussolini și Gerhard Schröder, atunci noi în Ucraina nu vom contesta acest lucru”, a scris Zelenski.

Ucraina, a adăugat el, este recunoscătoare poporului polonez pentru sprijin și cooperare, care joacă un rol semnificativ „în lupta pentru independența noastră și a voastră față de Rusia”.

„Ucraina nu uită niciodată solidaritatea și știe că cooperarea între state și popoare în regiunea noastră este una dintre garanțiile palpabile de securitate atât pentru ucraineni, cât și pentru fiecare stat vecin. Ucraina va continua să se apere în acest război declanșat de Rusia și cu siguranță vom obține o pace demnă. Ucraina este recunoscătoare tuturor popoarelor, statelor și liderilor care vor fi alături de noi în continuare pe drumul apărării libertății și care vor fi împreună cu Ucraina garanții păcii postbelice în Europa și a unei noi securități reale”, a subliniat președintele ucrainean.

Potrivit acestuia, Ucraina va rămâne deschisă tuturor formatelor substanțiale de cooperare cu Polonia, pentru a evita interpretările diferite ale paginilor complicate și dureroase din trecutul celor două popoare și pentru a asigura respectul cuvenit tuturor victimelor nevinovate ale secolului XX.

„Și ucrainenii fac tot ce le stă în putință ca în acest secol să nu permită înfrângerea Europei. Sunt mândru de oamenii noștri și de fiecare luptător ucrainean – milioane de ucraineni și ucrainence care merită un respect necondiționat pentru eroismul manifestat de poporul ucrainean în apărarea împotriva agresiunii ruse. Am considerat că tocmai poporului ucrainean și armatei noastre în 2023 i-a fost adresat Ordinul Vulturul Alb. Așa s-a spus atunci. Astăzi am trimis ordinul domnului președinte al Poloniei. Cred că viitorul va confirma respectul față de ucraineni”, a menționat Zelenski.

Reamintim că în seara zilei de 19 iunie președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a luat decizia de a-i retrage președintelui Ucrainei, Vladimir Zelenski, Ordinul Vulturul Alb, în legătură cu atribuirea unuia dintre batalioanele ucrainene a denumirii în cinstea UPA, și a declarat că Polonia nu va permite aderarea la UE a celor care nu înțeleg necesitatea renunțării la „cultul totalitarismului și violenței”.

După acest pas, ministrul de Externe al Ucrainei, Andrei Sibiha, ambasadorul Ucrainei în Polonia, Vasile Bodnar, și șeful Cancelariei Președintelui, Kirill Budanov, au anunțat că vor returna distincțiile poloneze primite.

Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, și-a exprimat regretul că disputa dintre Polonia și Ucraina se adâncește și mai mult, menționând că acest lucru „îl bucură pe Putin și șochează aliații noștri”.