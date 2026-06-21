Studiu: Două obiceiuri simple care ajută la slăbit.

Cercetătorii au identificat două obiceiuri care pot fi asociate cu un indice de masă corporală (IMC) mai scăzut.

Noi cercetări arată că două obiceiuri simple zilnice pot ajuta la slăbit mai eficient decât o dietă: micul dejun devreme și cina timpurie. Despre aceasta scrie Egeszsegkalauz, preluat de tsn.ua.

Cercetătorii din Barcelona au analizat stilul de viață a peste 7.000 de persoane cu vârste între 40 și 65 de ani și au ajuns la concluzia că ora la care se ia masa poate influența greutatea la fel de mult ca și calitatea sau cantitatea alimentelor.

Conform rezultatelor, cei obișnuiți să ia micul dejun și cina mai devreme aveau mai frecvent un indice de masă corporală (IMC) mai scăzut. Această tendință s-a menținut chiar și după ajustarea pentru alți factori precum vârsta, regimul de somn și numărul meselor pe zi.

Cercetătorii subliniază: nu este important doar ce mâncăm, ci și când. Organismul funcționează după propriul ceas biologic – ritmurile circadiene care reglează metabolismul, somnul și procesele hormonale. Ziua, metabolismul este mai activ, în timp ce seara corpul trece treptat în modul de refacere.

De aceea, cinele târzii pot fi mai puțin compatibile cu procesele naturale ale organismului. În același timp, consumul timpuriu al alimentelor și o pauză lungă între cină și micul dejun (așa-numita postire nocturnă) pot avea un efect pozitiv asupra greutății.

Separat, oamenii de știință au atras atenția asupra femeilor după menopauză. În acest grup, legătura dintre alimentația timpurie și un IMC mai scăzut a fost deosebit de evidentă. Acest lucru poate fi explicat prin schimbările hormonale care influențează metabolismul în această perioadă a vieții.

Totuși, experții avertizează: micul dejun sau cina timpurie nu sunt o soluție miraculoasă. Greutatea este influențată și de activitatea fizică, aportul caloric, calitatea somnului și factorii genetici.

În același timp, rezultatele studiului demonstrează încă o dată că, pentru menținerea unei greutăți sănătoase, este important să se țină cont nu doar de compoziția meniului, ci și de regimul alimentar. Chiar și modificările minore în obiceiurile zilnice pot aduce rezultate vizibile.

Anterior se spunea că a mânca mai puțin nu garantează slăbirea, deoarece greutatea este influențată nu doar de cantitatea alimentelor, ci și de echilibrul caloric, metabolism, hormoni, nivelul activității fizice, somn și stres. Dietele stricte adesea nu dau rezultate pe termen lung, în timp ce alimentația echilibrată, mișcarea și un regim stabil al zilei funcționează mult mai eficient.