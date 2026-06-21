Sturza: Cum ajung escrocii să cunoască atât de bine informațiile personale ale victimelor?.

Fostul prim-ministru, Ion Sturza, a venit cu mai multe comentarii judicioase în rețelele sociale în legătură cu amploarea fenomenului escrocheriilor telefonice și online.

„Încă o dată despre fraude și escrocherii în Republica Moldova. Suma prejudiciilor raportate a depășit, în doar șase luni, 15 de milioane de euro. Este dublu față de aceeași perioadă a anului trecut. În realitate, cred că această cifră poate fi înmulțită de două sau chiar de trei ori. Vorbim deja despre sute de milioane de euro, adică miliarde de lei.

Moldovenii s-au dovedit a fi una dintre cele mai vulnerabile ținte ale escrocilor la nivel internațional, cu o rată-record de „penetrare” a fraudelor. Într-o anumită măsură este explicabil: suntem o societate săracă, cu un nivel insuficient de educație și, uneori, cu prea multă încredere în propriile capacități, fuduli, ce să mai zicem. Mulți resping avertismentele și cred că lor nu li se poate întâmpla. Aha… (...)", scrie Ion Sturza, transmite noi.md.

Fostul premier mai menționează că „tinerii, în goana după câștiguri rapide, cad pradă schemelor cu criptomonede și platforme online dubioase. Cei mai în vârstă sunt victimele ușoare ale apelurilor telefonice și ale diverselor manipulări emoționale".

„Există însă și o problemă sistemică despre care trebuie să vorbim. Un stat slab și corupt creează teren fertil pentru astfel de fenomene. Așa-numitele „call center-uri” sunt bine cunoscute la Chișinău. Despre multe dintre ele se vorbește de ani de zile. Unele funcționează sub acoperirea unor activități aparent legale – dispecerat, servicii IT, suport clienți și altele.

În jurul lor gravitează personaje din lumea interlopă, oameni cu conexiuni politice, și, uneori, persoane din diaspora care preferă să joace rolul inocenților. E cunoscută și „protejarea” procurorilor și polițiștilor. La această ecuație se adaugă întrebări despre securitatea datelor. Cum ajung escrocii să cunoască atît de bine informațiile personale ale victimelor?

De unde știu despre conturi, tranzacții, credite, vulnerabilități sau obiceiuri de consum? Cine furnizează aceste baze de date? Este greu de crezut că toate aceste informații sunt obținute exclusiv prin metode întâmplătoare. Băncile, operatorii telecom, instituțiile financiare și autoritățile de reglementare trebuie să răspundă clar și transparent acestor întrebări. De unde ? Și nu va ascundeți după „noi suntem cei mai buni în lume” (...)", subliniază Sturza.

Potrivit lui, „problema necesită o abordare coordonată la nivel de Guvern, Parlament, instituții de reglementare și organe de drept".

„Nu este o glumă. Deocamdată, pierderile sunt încă suportabile la nivel social. Dar dacă fenomenul continuă să se extindă, iar sumele pierdute vor crește exponențial, consecințele pot deveni extrem de grave. Oamenii care își pierd economiile de o viață nu reacționează doar cu resemnare. Apar furia, neîncrederea și tensiunile sociale. Nouă ne trebuie pogromuri?! Cred că vorbim deja despre o problemă de siguranță economică și socială, care trebuie tratată ca o urgență națională (...)", a punctat fostul prim-ministru.