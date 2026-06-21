Sistemul de deduceri aplicate de angajatori va fi simplificat prin stabilirea unui plafon de 10%.

Autoritățile propun revizuirea sistemului de deduceri pentru întreprinzători și simplificarea acestuia, prin modificarea articolului 24 din Codul fiscal.

Un astfel de plan este inclus în proiectul politicii fiscale pentru anul 2027. Săptămâna trecută, acesta a fost prezentat de Ministerul Finanțelor pentru consultări publice, transmite logos-pres.md.

Revizuirea este explicată de autori printr-o mai mare flexibilitate în alegerea de către angajator a cheltuielilor legate de acordarea beneficiilor nemonetare angajaților.

Printre aceștia se numără și zilierii, studenții stagiari și/sau elevii care urmează cursuri în cadrul sistemului de educație duală. Pentru a simplifica sistemul, Ministerul Finanțelor propune stabilirea unei singure condiții: valoarea totală a acestor cheltuieli să nu depășească 10% din fondul anual de salarizare al întreprinderii.

Dacă acest plafon este depășit, cheltuielile vor fi considerate nedeductibile și vor fi impozitate cu o cotă de 15%. În consecință, se propune anularea prevederilor părților (19¹)–(19⁴) ale art. 24 din Codul fiscal.

Reamintim că acestea se referă la beneficii precum tichete de masă, cadouri în natură, vouchere, cursuri de perfecționare, abonamente la săli de sport, instituții medicale etc. Toate acestea nu sunt anulate, dar trebuie să se încadreze în plafonul stabilit.

Plățile în formă bănească vor fi considerate beneficii impozabile. Excepție vor face doar sumele prevăzute de alte acte normative și efectuate în limitele stabilite (de exemplu, diurnele).