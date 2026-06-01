Companiile petroliere au început lupta pentru tancuri pe fondul războiului și deficitului de flotă.

Despre aceasta a declarat directorul general al companiei de navigație DHT Holdings, Svein Moxnes Harfjeld, la conferința din industrie Capital Link Maritime Leaders Summit de la Atena. Potrivit acestuia, clienții companiei „se străduiesc să asigure siguranța transporturilor” după achizițiile masive de petroliere realizate de grupul sud-coreean Sinokor, care au contribuit la creșterea tarifelor de închiriere încă de la începutul anului. Presiunea suplimentară asupra pieței a fost exercitată de războiul dintre Iran și Israel, care a perturbat rutele comerciale tradiționale și a mărit distanțele de transport, transmite theins.ru cu referire la bloomberg.com.

Ca urmare, randamentul celor mai mari petroliere (VLCC) a crescut brusc. Dacă înainte de conflict tarifele medii erau în jur de 200.000 de dolari pe zi, ulterior acestea aproape s-au dublat.

Participanții la piață așteaptă, de asemenea, schimbări pe termen lung în comerțul mondial cu petrol. Potrivit șefului Heidmar Maritime Holdings, Pankaj Khanna, țările asiatice vor încerca să reducă dependența de aprovizionarea din Orientul Mijlociu. „După normalizarea situației vom vedea o restructurare a fluxurilor globale de țiței brut. Aceasta înseamnă că mai mult petrol va veni din regiunea Atlanticului către piețele asiatice”, a declarat Khanna.

Potrivit experților din industrie, războiul din Orientul Mijlociu poate accelera redistribuirea fluxurilor mondiale de petrol și poate schimba structura pieței transporturilor maritime pentru mulți ani înainte.