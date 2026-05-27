eurointegration.com.ua
27 Mai 2026, 08:47
Canada va încheia pentru prima dată un acord important de vânzare a GNL către o țară europeană

În această săptămână va fi anunțată încheierea unui acord istoric pentru exportul de gaze naturale lichefiate (GNL) din Columbia Britanică, Canada, către Germania.

Potrivit interlocutorilor CBC News, acest acord de amploare va fi încheiat între compania Ksi Lisims LNG din Columbia Britanică și compania germană SEFE, transmite eurointegration.com.ua.

Ministrul Energiei din Columbia Britanică, Adrian Dix, a declarat marți, în cadrul unei conferințe de presă, că nu a confirmat cine sunt exact părțile acordului.

„Ksi Lisims, evident, a lucrat la dezvoltarea piețelor la nivel mondial, așa că acesta este anunțul lor”, a spus Dix.

Ministrul Energiei din Canada, Tim Hodgson, intenționează să facă un anunț miercuri dimineață la Vancouver privind „exportul internațional de resurse energetice”, iar detaliile acordului sunt așteptate să fie dezvăluite.

Potrivit surselor, acordul, primul între Canada și Europa, prevede livrarea a un milion de tone metrice de GNL pe an.

Vorbind la întâlnirea premierilor provinciilor vestice din Alberta, premierul Columbiei Britanice, David Eby, a declarat că este mulțumit de acord.

„O parte din munca necesară pentru luarea deciziei finale de investiții constă în încheierea acordurilor de preluare – un angajament de a cumpăra GNL din complex. Prin urmare, anunțul important privind achiziția de GNL de către un partener european ne apropie de acest obiectiv”, a spus el.

Sursă
eurointegration.com.ua
