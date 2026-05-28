BYD și-a crescut vânzările în Europa cu 114,5%, ajungând la 27.008 automobile pe lună.

În aprilie 2026, vânzările de automobile noi în Europa au crescut cu 7% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut — până la 1.152.315 de unități. Principalul motor al pieței a fost cererea ridicată pentru modelele electrificate, ceea ce a permis producătorilor auto chinezi să-și consolideze semnificativ pozițiile în regiune, informează delo.ua.

Per total, în perioada ianuarie-aprilie, piața auto europeană a depășit indicatorii de anul trecut cu 4,8%. Transportul ecologic înregistrează o creștere rapidă. Înmatriculările de mașini electrice, hibride plug-in și hibride obișnuite au sărit imediat cu 21%, acoperind mai mult de două treimi din totalul vânzărilor. Cererea pentru mașinile clasice pe benzină și motorină a scăzut cu 15%, respectiv 17%.

Producătorul american de mașini electrice continuă să se recupereze după o perioadă îndelungată de declin. Vânzările Tesla în aprilie au crescut cu 46,5% (până la 10.654 de mașini), însă compania rămâne totuși în urma liderului chinez BYD.

Giganții tradiționali europeni: concernele auto clasice au înregistrat o creștere moderată. Vânzările Volkswagen au crescut cu 3,5%, Stellantis – cu 6,7%, Mercedes-Benz – cu 7%, BMW – cu 2,4%. În același timp, grupul francez Renault a înregistrat o scădere de 3,6%.

Cele mai puternice piețe pentru mașinile complet electrice în primele patru luni au fost Italia (creștere a înmatriculărilor cu 73%), Franța (cu 48%) și Germania (cu 41%). Experții explică aceste rezultate prin sprijinul guvernamental, subvențiile pentru achiziția de transport ecologic și costul ridicat al combustibililor clasici.

Mașinile electrice chinezești au ocupat peste 15% din piața europeană. În ciuda introducerii de către Bruxelles a tarifelor vamale de protecție la import, prețul accesibil și dotările tehnologice bogate permit mărcilor din China să câștige rapid clienți de la brandurile europene, iar în segmentul hibridelor plug-in cota lor a atins un record de 29%.