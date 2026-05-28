28 Mai 2026, 07:09
Blue Origin a primit de la NASA contracte în valoare de 468 milioane de dolari pentru crearea unei baze lunare
În prima rundă de distribuire a contractelor comerciale în cadrul proiectului NASA pentru crearea unei baze lunare în valoare de 20 de miliarde de dolari, compania Blue Origin a lui Jeff Bezos a primit 468 de milioane de dolari.
Aceste contracte au fost acordate pentru construirea a două module de aterizare fără pilot, informează ft.com.
Modulele de aterizare vor reprezenta prima etapă în crearea infrastructurii bazei lunare, pe care agenția spațială americană intenționează să o construiască în următorul deceniu în cadrul programului „Artemis”.
Contracte în valoare de 220 milioane de dolari au fost acordate și companiilor Astrolab și Lunar — acestea vor crea roverele lunare fără pilot pentru transportul astronauților. Compania lui Elon Musk, SpaceX, nu a obținut niciun acord în prima rundă.