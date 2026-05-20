Bloc de locuințe prăbușit în Germania: Cetățeni ai României și Bulgariei, căutați de două zile.

Despre aceasta informează Tagesschau, scrie „Europa Liberă”.

La Görlitz s-a încheiat a doua noapte de lucrări de salvare la o clădire cu trei etaje, situată în apropierea gării, unde luni seara o explozie puternică a distrus mai multe apartamente pentru oaspeți.

Scurgerea de gaz de la locul accidentului a fost oprită, iar unor locuitori evacuați din clădirile învecinate li s-a permis să se întoarcă acasă.

Se presupune că sub dărâmături se află trei persoane. Serviciul de pompieri și salvare recunoaște că șansele de a găsi victime în viață scad, dar „speranța moare ultima”. La ajutorul salvatorilor germani au venit și echipe poloneze.

S-a aflat că printre dispăruți se numără două cetățene române, de 25 și 26 de ani, care au venit în oraș ca turiști și de la explozie nu mai dau niciun semn de viață. Soțul uneia dintre ele, tot cetățean român, se afla în momentul accidentului într-un supermarket, astfel că a rămas nevătămat. Au supraviețuit și doi oaspeți ai altui apartament distrus, care în acel moment nu se aflau în clădire.

Un alt dispărut este un cetățean bulgar de 48 de ani, care a venit la Görlitz în scopuri de serviciu. Nu se știe dacă se afla în clădire în momentul exploziei.

Ministerul Afacerilor Externe al României a comunicat că are confirmarea din partea autorităților germane că cele două cetățene române sunt cel mai probabil sub dărâmături. „Ca în toate situațiile similare, am întrebat dacă putem ajuta cu ceva. Ni s-a spus că toate resursele necesare sunt implicate... Echipa Ambasadei României în Germania și consulatul sunt în legătură cu autoritățile și rudele victimelor”, a comentat interimarul ministru de externe al României, Oana Țoiu.

Reamintim că accidentul a avut loc în jurul orei 17:30, pe 18 mai. În urma exploziei, a cărei cauză probabilă a fost gazul, s-au prăbușit mai multe etaje ale unei clădiri de la sfârșitul secolului al XIX-lea – începutul secolului XX, situată în apropierea gării feroviare din Görlitz.