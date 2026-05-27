Aproape 90 de drone au căzut brusc în apă în timpul unui spectacol de lumini în Australia
În timpul unui spectacol de lumini în Sydney, 89 de drone au căzut brusc în apă în portul Darling Harbour. Incidentul a avut loc în timpul festivalului popular Vivid Sydney, care este vizitat anual de mii de persoane.
Rețelele au fost inundate de imagini captivante în care se vede cum zeci de drone cad una câte una chiar în timpul spectacolului. Organizatorii festivalului au explicat ulterior că incidentul a fost cauzat de o defecțiune provocată de „dificultăți tehnice neprevăzute”, scrie focus.ua cu referire la bbc.com.
Martorii oculari au declarat pentru mass-media că sunetele dronelor lovindu-se de chei au fost bine auzite chiar și de la distanță. Oamenii susțin că dispozitivele practic „cădeau și se spărgeau de beton”.
Compania britanică Skymagic, responsabilă de organizarea actuală a spectacolului, a declarat că motivul principal a fost „o schimbare imprevizibilă a mediului de frecvențe radio după decolare”. Din această cauză, o parte dintre drone au activat procedura de aterizare de urgență din cauza pierderii preciziei poziționării. Totuși, compania a menționat că niciuna dintre drone nu a căzut în afara zonelor de siguranță stabilite.
Mai multe spectacole ulterioare au fost anulate din cauza acestui incident.
Se planificase ca în spectacolul Star-Bound să participe până la 1.000 de drone special concepute într-un spectacol aerian cu durata de până la 12 minute. Primele reprezentații au avut loc duminică, iar în total erau programate 22 de spectacole pe parcursul a 11 seri, în următoarele trei săptămâni.
Acum, după cum scrie publicația Australian Broadcasting Corporation, la locul incidentului continuă lucrările de recuperare a dronelor din port pentru a minimiza poluarea cauzată de bateriile lor litiu-ion.