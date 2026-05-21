Usatîi: Doi militari ai Armatei Naționale ar fi fost bătuți. Unul dintre ei se află la urgență.

Unul dintre aceștia se află la urgență, cu mandibula ruptă. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Renato Usatîi, transmite realitatea.md.

„Organele de drept au verificat, l-au găsit pe acest tânăr și știți ce s-a întâmplat, l-a plouat ploaie de cărămizi. Adică, au căzut mai multe cărămizi din diferite părți, concomitent peste el, asta la pus să spună. Acuma noapte am fost recepționat pe la orele trei, chiar deja aici la noi la Chișinău. Brigada Monitorizată nr2. de pe Panfilova, iar un tânăr care are câteva luni în armată a fost dus la spital”, a declarat Usatîi.

Ministerul Apărării nu a comentat deocamdată incidentul.