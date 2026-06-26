Un moldovean a încercat să jefuiască o casă în Italia, dar a rămas blocat în tufișurile de mure.

În orașul italian Genova, polițiștii au reținut un cetățean moldovean de 42 de ani, în timp ce încerca să jefuiască o casă. Furtul a fost împiedicat de tufișurile de mure sălbatice din apropiere.

Incidentul a avut loc târziu noaptea în zona San Martino. Un bărbat a pătruns în grădina unei case private, însă prezența sa a fost observată la timp de proprietara imobilului, care a sunat imediat la numărul de urgență 112. La fața locului au sosit rapid polițiștii de patrulare. Văzând forțele de ordine, bărbatul a încercat să fugă prin terenul vecin, dar în timpul alergării în întuneric a rămas blocat în tufișurile dese de mure, scrie rupor.md.

În cele din urmă, polițiștii au fost nevoiți să-l ajute pe fugar să se elibereze din capcana naturală, după care i-au pus cătușele. Din cauza numeroaselor zgârieturi și julituri pe tot corpul, oamenii legii au chemat medicii la fața locului. Persoana reținută a fost dusă la spitalul local din San Martino, unde i s-a acordat asistența necesară.

Potrivit estimărilor medicilor, pentru recuperarea completă după întâlnirea apropiată cu murele, victima va avea nevoie de aproximativ o săptămână, însă va trebui să răspundă pentru tentativa eșuată de furt conform întregii rigori a legii italiene.