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24 Iunie 2026, 20:18
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Un angajat al Brigăzii „Fulger” a fost rănit în urma unei împușcături accidentale

În cadrul Brigăzii de Poliție cu destinație specială „Fulger” s-a produs un incident în care a fost folosită arma de serviciu.

Un angajat al Brigăzii „Fulger” a fost rănit în urma unei împușcături accidentale.
Un angajat al Brigăzii „Fulger” a fost rănit în urma unei împușcături accidentale.

Potrivit informațiilor preliminare, ofițerul de serviciu al brigăzii a efectuat o împușcătură involuntară din arma din dotare, iar în urma unui ricoșeu a fost rănit în zona gambei un angajat al instituției. 

Persoanei i-a fost acordat imediat ajutor medical, fiind exclus orice pericol pentru viață sau sănătate. 

Precizăm că angajatul, arma căruia a fost implicată în incident, are peste 20 de ani de activitate și experiență în mânuirea armelor de foc. 

Cazul este examinat prin prisma unei anchete, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, conform competenței fiind sesizată și Procuratura.

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