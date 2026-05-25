25 Mai 2026, 12:41
Locuitorii Moldovei au pierdut șase milioane de lei din cauza escrocheriilor telefonice
Locuitorii Republicii Moldova au pierdut șase milioane de lei din cauza escrocheriilor telefonice. Potrivit oamenilor legii, cea mai mare sumă pierdută de o singură victimă a depășit două milioane de lei.
Datorită vigilenței cetățenilor, 347 de tentative de fraudă au fost identificate și prevenite la timp.
În 10 cazuri, victimele au transmis banii în numerar escrocilor.
Poliția îndeamnă cetățenii să fie atenți și să raporteze imediat orice apeluri suspecte și tentative de fraudă.