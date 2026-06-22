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unimedia.info logounimedia
22 Iunie 2026, 17:40
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Lifehack, cum să nu stai în ambuteiaj: Șoferul unui BMW a mers pe contrasens după o ambulanță

Un șofer de BMW s-a filmat circulând pe contrasens în urma unei ambulanțe aflate în misiune, pe Șoseaua Balcani din Chișinău, după care a publicat imaginile pe TikTok.

Lifehack, cum să nu stai în ambuteiaj: Șoferul unui BMW a mers pe contrasens după o ambulanță.
Lifehack, cum să nu stai în ambuteiaj: Șoferul unui BMW a mers pe contrasens după o ambulanță.

Filmulețul a fost însoțit de descrierea: „Lifehack, cum să nu stai în ambuteiaj”, scrie unimedia.info.

Din imagini se observă cum automobilul profită de culoarul creat pentru autospeciala medicală și înaintează pe sensul opus de circulație pentru a evita ambuteiajul.

Clipul a fost însoțit de descrierea: „Lifehack, cum să nu stai în ambuteiaj”.

Imaginile au atras numeroase comentarii din partea internauților, mulți dintre aceștia criticând comportamentul șoferului și calificând manevra drept una periculoasă și iresponsabilă.

„Mulți dobitoci avem!”;

„Doamne ferește. Totul are început și sfârșit.”;

„Poliția Republicii Moldova, vă rog să vă autosesizați”;

„Te joci cu moartea, berbec”, au comentat internauții.

Lifehack, cum să nu stai în ambuteiaj: Șoferul unui BMW a mers pe contrasens după o ambulanță

Sursă
unimedia.info logounimedia
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