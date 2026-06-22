Incendiu într-un bloc din Chișinău: Locatarii sunt evacuați. Zeci de salvatori intervin la fața locului.

În după-amiaza zilei de astăzi, 22 iunie, pompierii au fost solicitați pentru lichidarea unui incendiu izbucnit într-un bloc de locuit de pe strada Melestiu, 16/2 din municipiul Chișinău.

14:10 La fața locului a fost creat Statul Major pentru gestionarea situației, iar numărul de efectiv a fost suplinit, anunță IGSU.

În prezent, pentru localizarea și lichidarea arderii intervin 19 autospeciale și 76 de angajați ai IGSU.

Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, viața acestora fiind în afara oricărui pericol.

Pompierii continuă intervenția.

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Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 11:52.

La fața locului au intervenit forțe și mijloace ale IGSU conform nivelului sporit de intervenție, în număr de 37 de angajați cu 10 autospeciale de intervenție inclusiv o autoscară.

Ajunși la fața locului, pompierii au stabilit că focul a cuprins o mansardă de la etajul 9 al blocului de locuit.

În prezent, pompierii și salvatorii sunt antrenați pentru localizarea și lichidarea incendiului. De asemenea, pentru evitarea intoxicației cu produsele de ardere, salvatorii evacuează locatarii, printre care se află și copii. Angajații poliției asigură securizarea zonei.

La acest moment, nu au fost raportate victime. Echipele de medici au ajuns la fața locului, fiind pregătite să acorde asistență medicală în caz de necesitate.

Laboratorul experimental antiincendiar al IGSU va cerceta cauza producerii incendiului.

Informații suplimentare privind suprafața afectată și consecințele incendiului vor fi comunicate ulterior.