Accident grav în Italia: Printre răniți se numără cetățeni ai Republicii Moldova.

Cazul a avut loc duminică, 31 mai, în jurul orei 14:00, în comuna Grantorto, la intersecția străzilor Principesa Yolanda și Carlo Alberto. La fața locului au sosit pompierii, carabinierii și ambulanța. Pentru a extrage pasagerii din vehicule a fost nevoie de intervenția salvatorilor. Circulația pe tronsonul de drum a fost blocată mai mult de două ore, scrie rupor.md.

În automobilul Mercedes, împreună cu șoferul moldovean, se aflau trei pasagere: o cetățeană a Moldovei de 25 de ani, precum și două tinere de 20 și 17 ani. Celălalt automobil, Fiat Punto, era condus de un cetățean al Bosniei în vârstă de 32 de ani, iar în salon se aflau soția sa de 23 de ani și verișorul de 23 de ani.

Testul alcoolscopic a arătat că ambii șoferi nu erau în stare de ebrietate. Șoferului Mercedes-ului nu a avut nevoie de asistență medicală. Cele trei pasagere ale sale au suferit răni și au fost transportate la spitalul din orașul Cittadella, viața lor nefiind în pericol. Șoferul Fiat Punto și soția sa au fost, de asemenea, spitalizați. În stare critică se află pasagerul de 23 de ani al Fiat Punto, care acum este internat în spitalul din Padova, iar medicii nu oferă deocamdată un prognostic. Carabinierii au reținut temporar ambele vehicule până la clarificarea circumstanțelor incidentului.