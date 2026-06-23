40 de hectare de iarbă uscată și stuf au ars la Slobozia: Incendiul a fost stins după șase ore.

Un incendiu de proporții a izbucnit la Slobozia, Transnistria, distrugând aproximativ 40 de hectare de iarbă uscată și stuf, o suprafață echivalentă cu aproape 56 de terenuri de fotbal.

Pentru lichidarea incendiului, salvatorii au intervenit timp de aproximativ șase ore și au folosit 26 de tone de apă, anunță structurile locale pentru situații de urgență, transmite rupor.md.

La fața locului au intervenit două echipaje de pompieri. La stingerea incendiului au contribuit și agricultorii locali, care au pus la dispoziție un tractor pentru săparea unui șanț de protecție și două bidoane cu apă. Datorită eforturilor comune, focul a distrus doar iarbă uscată și stuf, iar culturile de cereale din apropiere nu au fost afectate.

Cauza exactă a izbucnirii incendiului de proporții urmează să fie stabilită de inspectorii pentru supravegherea incendiilor din Transnistria.