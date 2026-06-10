Veniturile statului au stagnat în prima jumătate a anului: Încasările din iunie s-au prăbușit cu aproape 46%.

În perioada ianuarie–iunie, la buget au fost acumulate venituri în valoare de 30,93 miliarde de lei, cu doar 30,6 milioane de lei mai puțin decât în aceeași perioadă din 2025. Astfel, nivelul încasărilor reprezintă 99,9% din cel înregistrat anul trecut, informează bani.md.

Datele arată însă o evoluție neuniformă. În timp ce Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal au raportat creșteri ale încasărilor, acestea au fost compensate de reducerea puternică a categoriei „alte venituri”.

Serviciul Fiscal a colectat 15,07 miliarde de lei, cu 2,02 miliarde de lei mai mult decât anul trecut, iar încasările vamale au ajuns la 17,62 miliarde de lei, în creștere cu 1,19 miliarde de lei. În schimb, alte venituri au scăzut de la 3,43 miliarde la 762 milioane de lei, ceea ce reprezintă un declin de aproape 78%.

Totodată, luna iunie a adus o diminuare a încasărilor. Veniturile totale au constituit 895,6 milioane de lei, față de 1,64 miliarde de lei în iunie 2025, ceea ce înseamnă o reducere de aproape 749 milioane de lei sau 45,5%.

Potrivit raportului, încasările medii zilnice din ianuarie–iunie au fost de 294,6 milioane de lei, practic la același nivel cu cele 294,8 milioane de lei înregistrate în perioada similară a anului trecut.