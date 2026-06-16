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16 Iunie 2026, 18:20
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Trump: SUA ar putea restabili în curând sancțiunile împotriva petrolului rusesc

SUA ar putea restabili în curând sancțiunile împotriva petrolului rusesc. Trump a explicat acest lucru prin reluarea livrărilor de petrol prin Strâmtoarea Ormuz. Coridorul maritim va fi complet deschis pe 19 iunie.

Trump: SUA ar putea restabili în curând sancțiunile împotriva petrolului rusesc.
Trump: SUA ar putea restabili în curând sancțiunile împotriva petrolului rusesc.

„În curând vom putea face acest lucru, pentru că petrolul este livrat acum. Am ridicat sancțiunile, deoarece, evident, nu doream să împiedicăm livrările de petrol”, a spus Trump jurnaliștilor.

Datorită reluării navigației prin Strâmtoarea Ormuz, prețurile mondiale la petrol au început să scadă rapid, a adăugat președintele american.

În martie, SUA au emis o licență care a permis țărilor să cumpere petrol și produse petroliere rusești pe piața mondială. Ministerul de Finanțe al SUA a explicat decizia prin deficitul de petrol cauzat de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu. La 18 mai, valabilitatea licenței a fost prelungită cu 30 de zile.

La 15 iunie, Donald Trump a anunțat reluarea navigației în Strâmtoarea Ormuz. Aceasta este una dintre condițiile acordului de pace încheiat între SUA și Iran. Acordul final urmează să fie semnat pe 19 iunie în Elveția.

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