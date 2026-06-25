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rupor.md logorupor
25 Iunie 2026, 17:18
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Primăria Chișinău a încasat peste 17 milioane de lei la licitațiile pentru amplasarea gheretelor

Primăria Chișinău a obținut venituri de peste 17 milioane de lei în urma licitațiilor pentru dreptul de amplasare a unităților de comerț ambulant stradal.

Primăria Chișinău a încasat peste 17 milioane de lei la licitațiile pentru amplasarea gheretelor.
Primăria Chișinău a încasat peste 17 milioane de lei la licitațiile pentru amplasarea gheretelor.

În total, au fost adjudecate 19 loturi destinate instalării gheretelor în diferite zone ale Capitalei, transmite rupor.md.

Potrivit autorităților municipale, 23 de loturi au fost scoase la vânzare în cadrul a trei licitații ce vizau amplasarea punctelor de comercializare a băuturilor răcoritoare și fierbinți, produselor de patiserie și cofetărie, florilor, apei potabile, ziarelor și revistelor, vatei de zahăr și popcornului, precum și pentru prestarea serviciilor de vulcanizare.

Cea mai mare sumă, de 4,7 milioane de lei, a fost oferită pentru un lot amplasat în Scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului” și oferă dreptul de instalare a unei gherete pentru comercializarea băuturilor, produselor de patiserie și cofetărie, înghețatei și alimentelor de tip street-food.

Alte loturi au fost adjudecate pentru sume de 1,6 milioane de lei, 1,5 milioane de lei și 1,1 milioane de lei, ceea ce, potrivit municipalității demonstrează interesul ridicat al agenților economici pentru spațiile comerciale situate în zonele cu flux mare de persoane.

Loturile neadjudecate vor fi scoase din nou la concurs în cadrul următoarelor licitații.

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