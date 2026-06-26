Ministerul Finanțelor a amânat modificarea sistemului de impozitare a salariilor.

Ministerul Finanțelor a anunțat că renunță, cel puțin pentru anul 2027, la modificarea sistemului de impozitare a salariilor, după consultările publice și propunerile primite pe marginea proiectului politicii fiscale.

„În urma consultărilor și a propunerilor primite la proiectul politicii fiscale, modificarea sistemului de impozitare a salariilor nu va fi aplicată în anul 2027”, se arată în mesajul publicat de Ministerul Finanțelor, transmite bani.md.

Proiectul politicii fiscale prevedea o schimbare a modului de impozitare a veniturilor salariale. Astfel, cota impozitului pe venit urma să fie redusă de la 12% la 7% pentru persoanele cu venituri anuale de până la un milion de lei.

În același timp, contribuțiile de asigurări sociale urmau să fie transferate de la angajator la angajat, prin majorarea cotei achitate de salariat și reducerea celei suportate de angajator.

De asemenea, proiectul prevedea eliminarea scutirii personale anuale de 29.700 de lei, precum și a scutirii de 9.900 de lei pentru fiecare copil aflat la întreținere.

În schimb, Guvernul propunea introducerea unui stimulent lunar de 500 de lei pentru fiecare angajat, la care se adăugau 200 de lei pentru fiecare copil, sumă care urma să fie acordată doar pentru lunile în care persoana obținea venit salarial.