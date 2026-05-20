theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
20 Mai 2026, 13:57
11 913
Copiază linkul
Link copiat

În Moldova, din 2027 va fi introdusă rambursarea banilor pentru returnarea sticlelor și dozelor goale

Un nou mecanism de colectare și reciclare a plasticului, sticlei și metalului va începe să funcționeze pe deplin în 2027.

În Moldova, din 2027 va fi introdusă rambursarea banilor pentru predarea sticlelor și a cutiilor goale.
În Moldova, din 2027 va fi introdusă rambursarea banilor pentru predarea sticlelor și a cutiilor goale.

Sistemul este organizat astfel: la cumpărarea unei băuturi, consumatorul plătește o sumă mică ca garanție, iar la returnarea ambalajului gol primește banii înapoi, transmite rupor.md. 

Această măsură are scopul de a stimula oamenii să nu arunce ambalajele, ci să le predea pentru reciclare, reducând astfel cantitatea de deșeuri din gropile de gunoi. Administratorul sistemului va fi responsabil pentru întreaga logistică și pentru coordonarea dintre producători, magazine și fabricile de reciclare. 

Proiectul nu necesită fonduri bugetare. Toate cheltuielile pentru funcționarea sistemului vor fi acoperite de producători și importatori, în cadrul principiului responsabilității extinse pentru reciclarea propriilor produse. 

O astfel de practică a demonstrat deja rezultate remarcabile în Europa. În Germania se returnează până la 98% din ambalaje, în Lituania aproximativ 90%, iar în vecina România, în câțiva ani, rata de colectare a crescut până la 83%.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici