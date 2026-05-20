În Moldova, din 2027 va fi introdusă rambursarea banilor pentru returnarea sticlelor și dozelor goale

Sistemul este organizat astfel: la cumpărarea unei băuturi, consumatorul plătește o sumă mică ca garanție, iar la returnarea ambalajului gol primește banii înapoi, transmite rupor.md.

Această măsură are scopul de a stimula oamenii să nu arunce ambalajele, ci să le predea pentru reciclare, reducând astfel cantitatea de deșeuri din gropile de gunoi. Administratorul sistemului va fi responsabil pentru întreaga logistică și pentru coordonarea dintre producători, magazine și fabricile de reciclare.

Proiectul nu necesită fonduri bugetare. Toate cheltuielile pentru funcționarea sistemului vor fi acoperite de producători și importatori, în cadrul principiului responsabilității extinse pentru reciclarea propriilor produse.

O astfel de practică a demonstrat deja rezultate remarcabile în Europa. În Germania se returnează până la 98% din ambalaje, în Lituania aproximativ 90%, iar în vecina România, în câțiva ani, rata de colectare a crescut până la 83%.