Fluxul investițiilor străine în Moldova s-a redus de două ori într-un an.

privind impactul investițiilor străine directe, elaborat de către Business Intelligent Services (BIS), la inițiativa Agenției de Investiții, informează mold-street.com.

Creşterea reală din anul trecut a ISD a fost de doar 138 de milioane de euro – de două ori mai puţin decât în anul 2024 şi a reprezentat mai puţin de un procent din PIB, fiind departe de borna de 4% asumată încă acum cinci ani de către actuala guvernare.

Reinvestirea profiturilor domină structura fluxurilor ISD

Conform studiului, creșterea a fost asigurată de fluxurile nete de investiții (+409 mil. euro), însă a fost parțial compensată de efectele reevaluării activelor.

„Această dinamică arată că modificarea volumului ISD depinde nu doar de fluxurile investiționale, ci și de factori externi, în special de fluctuațiile valutare”, notează autorii studiului.

Datele arată că în 2025 contribuția principală la ISD a venit din reinvestirea profitului, în timp ce capitalul nou și finanțarea intragrup au avut o importanță limitată.

Așadar, volumul profitului reinvestit a atins 414 mil. euro, păstrând practic nivelul din 2024 (416 milioane de euro). Aceasta rămâne principala sursă de creștere a investițiilor străine și reflectă rezultatele stabile ale companiilor cu capital străin, care preferă să dezvolte afacerea existentă.

În același timp, investițiile în capital au înregistrat o valoare negativă — minus 11 milioane de euro, confirmând tendința de reducere a capitalului nou. Intrările brute au fost de 65 mil. euro, însă ieșirile de capital au ajuns la 75 milioane de euro, ceea ce indică o prudență sporită a investitorilor față de proiectele noi.

Instrumentele de datorie joacă, de asemenea, un rol tot mai puțin vizibil. Contribuția lor a fost de doar 6 milioane de euro după doi ani consecutivi de valori negative. Deși volumul noilor împrumuturi a ajuns la 161 mil. euro, aproape aceeași sumă — 155 milioane de euro — a fost folosită pentru rambursarea datoriilor, confirmând importanța secundară a finanțării intragrup.

Vulnerabilitate structurală la atragerea capitalului nou

Autorii studiului au concluzionat că dinamica actuală indică o tranziție de la un model bazat pe extinderea investițională la un model de consolidare a investițiilor existente. Aceasta confirmă stabilitatea bazei investiționale actuale, dar în același timp evidențiază o problemă structurală în atragerea capitalului nou.

În acest context, experții recomandă autorităților să intensifice eforturile pentru atragerea unor noi proiecte mari de investiții, inclusiv proiecte de tip greenfield — adică crearea de noi producții de la zero.

Potrivit autorilor, în anii următori prioritatea politicii de stat trebuie să fie creșterea predictibilității economiei, diversificarea surselor de capital și stimularea directă a proiectelor noi în sectoarele producției și tehnologiei.