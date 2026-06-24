Două bănci controlează aproape două treimi din piața creditelor din Moldova.

Portofoliul total de credite al sectorului bancar din Republica Moldova a ajuns la 111,5 miliarde de lei în luna mai, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM).

Creditele acordate în moneda națională continuă să domine categoric piața și reprezintă peste 81% din totalul împrumuturilor acordate de bănci, informează bani.md.

Datele arată că soldul creditelor în lei moldovenești se ridică la 90,9 miliarde de lei, în timp ce creditele în euro însumează 17,7 miliarde de lei, iar cele în dolari americani – 2,86 miliarde de lei. Creditele în alte valute au o pondere nesemnificativă.

Cea mai mare cotă de piață este deținută de BC „Moldova-Agroindbank” SA, care administrează un portofoliu de credite de 41,85 miliarde de lei, echivalentul a circa 37,5% din totalul sectorului bancar. Pe locul doi se situează BC „Moldindconbank” SA, cu un portofoliu de 28,13 miliarde de lei și o cotă de piață de aproximativ 25,2%.

Împreună, cele două instituții financiare controlează aproape 63% din întreaga piață a creditelor din Republica Moldova.

Podiumul este completat de B.C. „Victoriabank” S.A., cu credite în valoare de 14,3 miliarde de lei, urmată de OTP Bank, cu 11,17 miliarde de lei.

La polul opus se află B.C. „Comerțbank” S.A., cu un portofoliu de credite de circa 951 milioane de lei, și BC „EuroCreditBank” S.A., cu puțin peste un miliard de lei.

Analiza structurii valutare arată că euro rămâne principala valută utilizată pentru finanțare după leul moldovenesc. Aproape 16% din creditele acordate de bănci sunt denominate în euro, în timp ce împrumuturile în dolari reprezintă doar aproximativ 2,6% din total.

Datele confirmă tendința de consolidare a creditării în moneda națională, fenomen susținut de politica monetară a BNM și de preferința tot mai mare a companiilor și populației pentru reducerea riscurilor valutare.