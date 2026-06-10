Consumul de gaze naturale a depășit 14,6 milioane de metri cubi în luna mai.

Potrivit S.A. „Energocom”, din volumul total facturat pentru luna mai, consumatorii casnici au utilizat circa 12,8 milioane de metri cubi de gaze naturale, în timp ce clienții noncasnici au consumat aproximativ 1,7 milioane de metri cubi, transmite moldpres.md.

Pentru a asigura o facturare cât mai exactă a consumului, S.A. „Energocom” îndeamnă consumatorii să transmită lunar indicii actualizați ai contoarelor de gaze și să permită accesul personalului autorizat al operatorului sistemului de distribuție în perioada de colectare a datelor.

Reprezentanții companiei explică faptul că, în lipsa indicilor reali, operatorii de distribuție transmit furnizorului date estimative privind consumul, care sunt utilizate ulterior la emiterea facturilor.

Energocom reamintește că persoanele care au întrebări sau neclarități privind facturarea consumului de gaze naturale pentru luna mai 2026 pot contacta Centrul de apel al companiei la numărul 1309. De asemenea, consumatorii se pot adresa la Centrul de relații cu clienții din municipiul Chișinău, situat pe strada Ion Creangă 6V, care activează de luni până vineri, între orele 08:00 și 17:00.

Începând cu anul 2025, S.A. „Energocom” a preluat rolul de furnizor public de gaze naturale pentru consumatorii casnici din Republica Moldova, gestionând procesul de facturare și relația cu clienții la nivel național.