ANRE: Prețurile pentru „furnizarea de ultimă opțiune” nu afectează facturile consumatorilor.

Aprobarea prețurilor pentru furnizarea de „ultimă opțiune” are un caracter tehnic și nu implică modificarea prețului gazelor naturale pentru consumatorii cu furnizare de serviciu public și nu are nici un fel de impact în facturile acestora, anunță ANRE.

Aceste prețuri se aplică exclusiv situațiilor în care un consumator își pierde furnizorul de gaze naturale, cum ar fi: în caz de retragere a licenței, încetare a activității sau imposibilitate de livrare.

În astfel de situații, pentru garantarea continuității aprovizionării cu gaze naturale a consumatorilor care au rămas fără furnizor, aceștia sunt preluați de către un furnizor desemnat, așa-numitul „furnizor de ultimă opțiune”.

Agenția menționează că mecanismul de furnizare de ultimă opțiune funcționează pe o perioadă limitată de maximum 4 luni. În acest interval, consumatorii trebuie să identifice un nou furnizor și să încheie un contract obișnuit de furnizare.

Prețul pentru furnizarea de ultimă opțiune este stabilit de către ANRE lunar, în funcție de evoluțiile pieței internaționale și costurile de transport și se aplică exclusiv pentru acest regim special de furnizare.