Agricultorii avertizează asupra scumpirilor după majorarea TVA la produsele agricole.

Asociația Exportatorilor de Cereale „Agrocereale” a avertizat că două măsuri din politica fiscală pentru 2027 pot duce la creșterea prețurilor și pot agrava situația agricultorilor.

Este vorba despre creșterea TVA pentru produsele agricole de la 8% la 20% și despre o nouă abordare a impozitării persoanelor fizice din agricultură, scrie rupor.md.

Potrivit asociației, ambele măsuri vor afecta același lanț: exportatorii vor avea mai puțini bani disponibili pentru achiziții, fermierii ar putea primi prețuri mai mici pentru recoltă, iar consumatorii se vor confrunta cu o presiune suplimentară asupra prețurilor.

Principala nemulțumire a Asociației Agrocereale se referă la majorare TVA pentru produsele agricole. Asociația consideră că această măsură nu va aduce venituri suplimentare reale la buget din segmentul de export, dar va crea probleme pentru afaceri.

„Exportul se realizează cu cotă zero, astfel că tot TVA plătit la achiziția produselor pe piața internă rămâne blocat în buget până la rambursare. În practică, asta înseamnă că exportatorii finanțează statul din banii proprii, adesea prin credite bancare, pentru care se acumulează dobânzi”, au declarat reprezentanții Asociației Agrocereale.

Asociația explică că la o cotă de 20% suma TVA pe care exportatorul trebuie să o plătească inițial și apoi să aștepte rambursarea va fi de 2,5 ori mai mare decât la cota de 8%. Aceasta poate deveni o problemă mai ales în sezon, când traderii trebuie să cumpere rapid cereale și alte produse de la fermieri.

„Creșterea la 20% nu aduce venituri nete suplimentare bugetului în acest segment, ci doar mărește ciclul de rambursare și cheltuielile suportate de exportatori. Menținerea cotei de 8% are o valoare bugetară limitată, dar protejează lichiditatea sectorului”, se arată în declarație.

Un risc separat, potrivit Agrocereale, vizează micii fermieri care nu sunt plătitori de TVA. Aceștia plătesc deja TVA de 20% la achiziția de combustibil, îngrășăminte și semințe, dar nu pot recupera acești bani. În final, acest cost se include în prețul de cost al produselor. Asociația consideră că exportatorul nu va putea suporta integral această creștere a cheltuielilor și nu o va putea pur și simplu adăuga la prețul de pe piața externă. Prin urmare, presiunea ar putea trece asupra prețurilor de achiziție pentru gospodăriile mici.

Asociația avertizează, de asemenea, că majorarea TVA poate intensifica inflația. Potrivit estimărilor sale, dacă produsele pentru care cota va crește de la 8% la 20% reprezintă între un sfert și o treime din coșul de consum, iar creșterea se va reflecta integral în prețuri, efectul direct asupra inflației poate fi de 2–4 puncte procentuale.

Al doilea punct controversat se referă la impozitul pe venit. Agrocereale critică ideea de a aplica aceeași scală progresivă atât salariilor, cât și veniturilor persoanelor fizice care activează în sectorul agricol în regimuri speciale. Asociația explică că salariul reprezintă un venit net al angajatului, în timp ce pentru cumpărători și micii producători este vorba adesea nu despre profit, ci despre cifra de afaceri, din care trebuie să plătească achiziția produselor, combustibilul, transportul, reparațiile și chiria utilajelor.

„O persoană care primește un venit salarial de peste 1 milion de lei pe an dispune de un câștig net. O persoană care înregistrează o cifră de afaceri de peste 1 milion de lei din activitatea agricolă are doar venituri, nu profit”, se arată în declarație.

Potrivit calculelor Agrocereale, la o cifră de afaceri de 1,2 milioane de lei, povara fiscală poate crește de la 72.000 la 100.000 de lei pe an. Diferența va fi de 28.000 de lei pe an, sau aproximativ 2.300 de lei pe lună.

Acest lucru poate deveni deosebit de sensibil pentru exportul de nuci și miez de nucă. Asociația menționează că cumpărătorii din acest sector colectează produsele de la micii producători, iar din cauza costului ridicat al miezului de nucă, pragul de 1,2 milioane de lei poate fi atins într-un singur sezon.

„Cumpărătorii sunt veriga de legătură între micii producători agricoli și compania de export, iar demotivarea lor fiscală rupe lanțul: mai puțini furnizori, volume mai mici de achiziții și mai puține produse disponibile pentru export”, au declarat reprezentanții Agrocereale.

Asociația solicită menținerea cotei TVA de 8% pentru produsele agricole, păstrarea regimului fiscal redus pentru tehnica agricolă și menținerea unei abordări separate privind impozitarea persoanelor fizice din sectorul agricol.

„Impozitarea cifrei de afaceri ca salariu contravine principiului echității fiscale, pe care reforma, potrivit propriilor declarații, urmărește să îl asigure”, se arată în declarație.