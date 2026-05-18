VeloHora 2026 by Skoda: mobilitatea urbană și ciclismul apropie oamenii Ⓟ

Evenimentul reunește anual sute de participanți, familii, pasionați de biciclete și susținători ai unui oraș mai prietenos cu oamenii și mediul. Prin implicarea sa constantă, Skoda reconfirmă angajamentul față de mobilitatea inteligentă, siguranță și soluții orientate spre un viitor mai verde.

La nivel internațional, brandul are o legătură autentică și istorică cu ciclismul. Povestea Skoda a început încă din 1895 prin producerea de biciclete, iar în prezent compania susține competiții și evenimente dedicate ciclismului urban, lifestyle-ului activ și sportului profesionist.

Participarea la VeloHora by Skoda 2026 reflectă valorile promovate de brand: libertatea de mișcare, responsabilitatea față de mediu și conectarea oamenilor prin experiențe comune. Evenimentul promovează bicicleta nu doar ca activitate recreativă, ci și ca alternativă modernă și eficientă de transport urban.

Automobilul oficial al evenimentului este noul Skoda Kodiaq — SUV-ul care combină spațiul generos, tehnologiile moderne și confortul necesar unui stil de viață activ. Modelul va fi prezent pe întreaga durată a evenimentului și va însoți participanții în cadrul activităților organizate.

Prin susținerea VeloHora 2026, Skoda își consolidează poziția de partener al comunităților active și al inițiativelor care contribuie la dezvoltarea unei mobilități moderne în Republica Moldova.

Evenimentul promite o atmosferă plină de energie, socializare și inspirație pentru toți cei care aleg un stil de viață activ și sustenabil. VeloHora by Skoda 2026 demonstrează încă o dată că viitorul mobilității înseamnă colaborare între oameni, orașe și soluții inteligente de transport.

VeloHora by Skoda 2026 va avea loc pe 24 mai, cu startul la ora 10:00 din Piața Marii Adunări Naționale. Participarea este gratuită, iar înregistrările pentru eveniment sunt deja deschise.