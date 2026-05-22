UE lansează proiectul „EU4IP – Balcanii de Vest” pentru sprijinirea aderării Moldovei la UE Ⓟ

• La 20 mai, proiectul „EU4IP – Balcanii de Vest” a fost lansat de către Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală și Comisia Europeană, în parteneriat cu oficiile și autoritățile de proprietate intelectuală din Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo*, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia și Republica Moldova.

• Inițiativa va sprijini integrarea partenerilor din Balcanii de Vest și a Republicii Moldova în sistemele de proprietate intelectuală ale Uniunii Europene.

• Obiectivele proiectului sunt aliniate cu scopul strategic al Uniunii Europene de avansare a negocierilor de aderare la UE cu Balcanii de Vest și Republica Moldova.

20 mai 2026, Alicante, Spania. Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), împreună cu Direcția Generală pentru Extindere și Vecinătatea Estică a Comisiei Europene (DG ENEST), a lansat oficial proiectul „EU4IP – Balcanii de Vest” (EU4IP-WB), menit să sprijine partenerii din Balcanii de Vest și Republica Moldova în avansarea procesului lor de aderare la Uniunea Europeană prin consolidarea sistemelor de proprietate intelectuală (PI).

Inițiativa se va concentra pe armonizarea cu acquis-ul Uniunii Europene în domeniul proprietății intelectuale, consolidarea capacităților instituționale, asigurarea respectării drepturilor de PI și sporirea gradului de conștientizare privind valoarea proprietății intelectuale în rândul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) și al tinerilor.

EU4IP-WB vine sa complementeze proiectul EU4IP deja existent, axat pe consolidarea sistemelor de PI din Armenia, Moldova și Ucraina, valorificând experiența îndelungată a EUIPO în implementarea cu succes a proiectelor finanțate de UE în domeniul proprietății intelectuale la nivel mondial, inclusiv cu suportul Rețelei Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, a experților de PI din cadrul EUIPO și din statele membre UE, dar și prin utilizarea instrumentelor digitale avansate.

Lansarea oficială a proiectului EU4IP-WB a avut loc la 20 mai, la sediul EUIPO din Alicante, Spania, reunind reprezentanți de nivel înalt ai Comisiei Europene, EUIPO, statelor din Balcanii de Vest și ai Republicii Moldova.

Prezent la evenimentul de lansare, Directorul Executiv al EUIPO, João Negrão, a declarat: „Un sistem de proprietate intelectuală mai puternic reprezintă fundamentul unei societăți inovatoare și prospere. Lansarea proiectului EU4IP pentru Balcanii de Vest și Republica Moldova reflectă angajamentul nostru comun de a construi această bază – oferind beneficii reale și tangibile pentru industrie, utilizatori, mediul de afaceri și societate.”

Reprezentantul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Liliana Vieru, șefa Direcției promovare și relații internaționale a menționat: „pentru Republica Moldova, acest proiect survine într-un moment deosebit de important al parcursului nostru de integrare europeană. Consolidarea drepturilor de proprietate intelectuală nu reprezintă doar un obiectiv de reformă sectorială, ci face parte dintr-un efort mai amplu de consolidare a previzibilității cadrului de reglementare, de sporire a protecției investițiilor și de accelerare a integrării Republicii Moldova în piața unică europeană.”

Sprijinirea inovării, creșterii economice și integrării în UE

Sistemele solide de proprietate intelectuală sunt esențiale pentru economiile moderne. Prin protejarea mărcilor, invențiilor, desenelor și modelelor, precum și a creațiilor intelectuale, drepturile de proprietate intelectuală stimulează inovarea, atrag investiții și creează noi oportunități de afaceri.

Prin intermediul EU4IP-WB, autoritățile din domeniul proprietății intelectuale vor beneficia de un sprijin extins pentru a oferi întreprinderilor, creatorilor, antreprenorilor, IMM-urilor și tinerilor inovatori din întreaga regiune posibilitatea de a valorifica cadre de proprietate intelectuală mai fiabile, echitabile și eficiente, care să le permită protejarea activelor pentru dezvoltarea pe piața internă și accesul la piețele europene și internaționale mai largi.

Totodată, acest proiect finanțat de Uniunea Europeană va contribui la eforturile mai ample ale UE de stimulare a creșterii economice, promovare a integrării economice cu piața internă a Uniunii și în cadrul regiunii, precum și de consolidare a cooperării regionale, în conformitate cu Planul de Creștere pentru Balcanii de Vest și Planul de acțiuni al Pieței Regionale Comune (CRM). Proiectul va contribui la transpunerea și aplicarea unor norme și practici mai coerente în domeniul proprietății intelectuale, facilitând comerțul atât în Balcanii de Vest, cât și între statele din regiune și Uniunea Europeană.

Componenta EU4IP pentru Balcanii de Vest este cofinanțată de Comisia Europeană și EUIPO și va fi implementată pe o perioadă de trei ani, începând din ianuarie 2026. În calitate de agenție de implementare, EUIPO va colabora îndeaproape cu oficiile de proprietate intelectuală, administrațiile publice, autoritățile de aplicare a legii, Secretariatul Acordului Central European de Comerț Liber (CEFTA) și alți actori relevanți pentru modernizarea serviciilor, simplificarea procedurilor și consolidarea unei protecții echitabile și eficiente a proprietății intelectuale pentru inovatori și întreprinderi, în perspectiva aderării la UE.

DESPRE EUIPO

Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) este una dintre cele mai mari agenții descentralizate ale Uniunii Europene, cu sediul în Alicante (Spania) fondată în 1994. EUIPO gestionează înregistrarea mărcilor Uniunii Europene, desenelor și modelelor, precum și a indicațiilor geografice pentru produse artizanale și industriale – toate acestea reprezentând drepturi de proprietate intelectuală valabile în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.

EUIPO desfășoară, de asemenea, activități de cooperare la nivel european și internațional pentru a crea condiții echitabile în domeniul proprietății intelectuale și este responsabil de Observatorul European privind Încălcările Drepturilor de Proprietate Intelectuală. În anul 2025, EUIPO a fost clasificat drept cel mai inovator oficiu de proprietate intelectuală din lume.

DESPRE AGEPI

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEP) este autoritatea administrativă a Republicii Moldova, subordonată Ministerului Justiției, responsabilă de promovarea și implementarea politicilor în domeniul protecției juridice a proprietății intelectuale, inclusiv în domeniul proprietății industriale, dreptului de autor și drepturilor conexe.

AGEPI reprezintă Republica Moldova în cadrul organizațiilor internaționale, regionale și interstatale din domeniul proprietății intelectuale, inclusiv în cadrul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI), și dezvoltă relații de cooperare cu instituții de profil și partenerii internaționali pentru consolidarea sistemului național de proprietate intelectuală și promovarea integrării europene.

